Шипулин вошел в состав сборной на этап КМ в Холменколлене

Стал известен состав сборной России по биатлону на восьмой этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

В мужскую команду вошли следующие спортсмены: Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Состав женской команды выглядит следующим образом: Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт.

Отмечается, что не поедет в Норвегию Татьяна Акимова. Она по болезни пропустила несколько тренировок, и состояние здоровья не позволит ей выступить на этапе, который пройдет с 15 по 18 марта.