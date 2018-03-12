Новости

В Калининграде впервые пройдет форум Baltic Weekend 12:41
Топилин рассказал о повышении средних зарплат бюджетникам 12:40
Минфин: Курс рубля будет стабильным 12:30
МВД РФ: Легализация марихуаны привела к росту преступности в странах ЕС 12:30
Новгородского чиновника осудили за миллионную взятку 12:30
Голодец назвала число долгожителей в России 12:30
В Перми в ДТП со "скорой" пострадали шесть человек 12:25
Шипулин вошел в состав сборной на этап КМ в Холменколлене 12:22
Евросоюз продлил санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ 12:18
Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства 12:15
Комедия с Сергеем Шнуровым "Я худею" стала лидером российского проката 12:15
В Петербурге семь человек пострадали от падения сосулек 11:57
В Италии футболистов избили фанаты их команды 11:56
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 11:51
Через четыре года все обманутые дольщики получат квартиры 11:50
В Женеве рассказали подробности о новом Renault для России 11:43
АЕК подаст жалобу в ФИФА и УЕФА на действия владельца ПАОКа Саввиди 11:41
Юрий Лоза рассказал о погибшем парне, спасшем незнакомку от собак 11:40
В Тульской области шальная пуля убила прохожего 11:37
В Минобороны заявили о скором начале утилизации ракет "Сатана" 11:36
Актер из "Алисы в Стране чудес" умер через два дня после своей свадьбы 11:35
Украина предложила построить космодром в Австралии 11:28
Оттепель в Москве продлится всего несколько дней 11:27
Аэроэкспресс в Домодедово стал самым популярным у пассажиров 11:24
Армянский священник рассказал о происхождении Благодатного огня 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети
Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети
12.03.2018 12:22
Рубрика: Спорт

Шипулин вошел в состав сборной на этап КМ в Холменколлене

Текст: Данила Жиляев

Стал известен состав сборной России по биатлону на восьмой этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Шипулин упал на финише и упустил "золото" на этапе КМ по биатлону

В мужскую команду вошли следующие спортсмены: Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Состав женской команды выглядит следующим образом: Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт.

Отмечается, что не поедет в Норвегию Татьяна Акимова. Она по болезни пропустила несколько тренировок, и состояние здоровья не позволит ей выступить на этапе, который пройдет с 15 по 18 марта.

Главное сегодня

В Крыму не собираются просить прощения у Украины
Минфин: Курс рубля будет стабильным
В Восточной Гуте найдена мастерская по производству химических боеприпасов
Силуанов рассказал, как усовершенствует налоговую систему
Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"