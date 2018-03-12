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12.03.2018 12:00
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал, как усовершенствует налоговую систему

Текст: Сергей Куликов
Минфин совершенствует систему сбора налогов и готов пойти на облегчение работы для бизнеса, заменяя обременительные для него налоги. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Один из путей совершенствования налоговой системы - упор на налоги, которые проще собираются и легче для бизнеса, и сокращение тех, которые для бизнеса тяжелы", - заявил он в интервью телекомпании НТВ.

Фото: РИА Новости
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При этом одним из элементов настройки налоговой системы может стать замена обременительного налога на движимое имущество косвенным налогообложением. Как пояснил министр, предложения по этому вопросу в ближайшие месяцы будут подготовлены и представлены для обсуждения в правительство.

Напомним, что к движимому имуществу относятся вещи, не относящиеся к недвижимости: это, в частности, деньги и ценные бумаги.

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