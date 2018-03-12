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12.03.2018 18:44
Рубрика: Происшествия

В тюрьму по записи

СИЗО вводят электронные очереди для следователей и адвокатов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Вчера заработал портал, через который следователи и адвокаты могут записаться на посещение СИЗО - для встречи с арестантом. Пока система работает в тестовом режиме.

Сейчас записаться можно только в следственные изоляторы Санкт-Петербурга. В СИЗО-1 Колпино (самом крупном следственном изоляторе Европы, более известном как "Кресты-2") возможность предварительной записи появится 16 марта. Но на следующей неделе к программе подключится и один столичный изолятор: с 19 марта система должна заработать в СИЗО-5 "Водник" в Москве. Как сообщили "РГ" в Федеральной палате адвокатов, систему запустили Адвокатская палата Санкт-Петербурга совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Порядок работы нового ресурса такой: необходимо зарегистрировать на портале "ФСИН-ВИЗИТ" свой аккаунт. Правом на регистрацию обладает только адвокат или следователь. Предварительная запись производится на 21 день, в течение которых адвокат может записаться на три посещения в разные даты.

Как рассказывают в адвокатском сообществе, в некоторых крупных городах у защитников возникают проблемы с посещением своих подзащитных в СИЗО. Кабинетов для встреч, как правило, недостаточно. Адвокатам приходится записываться вечерами и даже ночами накануне дня встречи.

В Адвокатской палате Санкт-Петербурга решили прибегнуть к помощи информационных технологий. Новая программа предусматривает и работу в следственных кабинетах без ограничения времени, и встречи в экспресс-кабинетах, где время общения ограничено одним часом. Введение электронной записи не отменяет запись в порядке живой очереди: для нее отведут отдельные кабинеты. "Разрабатывая программу, мы постарались учесть все нештатные ситуации, возникающие при посещении СИЗО, и надеемся с ее помощью разрешить проблему унизительных конфликтов, которые случались при составлении стихийных списков, в бытовом обиходе называемых "запись адвокатов в тюрьму", - сообщила руководитель рабочей группы по созданию системы электронной записи адвокат Валентина Левыкина.

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