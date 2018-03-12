Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 55-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе""

Принят Государственной Думой 21 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2002, N 30, ст. 3030, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3111; N 43, ст. 4349; 2006, N 1, ст. 10, 22; N 29, ст. 3122; N 44, ст. 4534; 2007, N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; 2009, N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1176; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 49, ст. 7021; N 50, ст. 7366; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 27, ст. 3462, 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4247; N 49, ст. 6923; 2015, N 17, ст. 2479; N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 15, ст. 2136; N 31, ст. 4741; 2018, N 1, ст. 28, 57) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5:

а) в абзаце первом слова "и медицинскому осмотру при постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту" заменить словами ", медицинскому осмотру и профессиональному психологическому отбору при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту", слова "в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, или на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса" заменить словами ", предусмотренного пунктом 1 статьи 20, или пунктом 1 статьи 201, или пунктом 1 статьи 202 настоящего Федерального закона", слова "и проведение иных мероприятий, связанных с призывом" заменить словами "и проведение иных мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом на военную службу";

б) абзац второй после слов "по медицинскому освидетельствованию" дополнить словами "и профессиональному психологическому отбору";

в) в абзаце третьем слова "призыве или поступлении" заменить словами "призыве на военную службу или поступлении", слова "в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, или на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса" заменить словами ", предусмотренного пунктом 1 статьи 20, или пунктом 1 статьи 201, или пунктом 1 статьи 202 настоящего Федерального закона";

2) в пункте 1 статьи 51 слова "призыве или поступлении" заменить словами "призыве на военную службу или поступлении", слова "в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, или на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса" заменить словами ", предусмотренного пунктом 1 статьи 20, или пунктом 1 статьи 201, или пунктом 1 статьи 202 настоящего Федерального закона";

3) дополнить статьей 52 следующего содержания:

"Статья 52. Профессиональный психологический отбор

1. Граждане при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 статьи 20, или пунктом 1 статьи 201, или пунктом 1 статьи 202 настоящего Федерального закона, а также иностранные граждане при поступлении на военную службу по контракту проходят профессиональный психологический отбор.

2. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на военную службу, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 статьи 20, или пунктом 1 статьи 201, или пунктом 1 статьи 202 настоящего Федерального закона, определяются министром обороны Российской Федерации.

3. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан (иностранных граждан) при поступлении на военную службу по контракту, граждан при поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, а также граждан (иностранных граждан) в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяются министром обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. По результатам профессионального психологического отбора в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности гражданина (иностранного гражданина):

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория;

б) рекомендуется - вторая категория;

в) рекомендуется условно - третья категория;

г) не рекомендуется - четвертая категория.

5. Требования к профессиональной психологической пригодности гражданина (иностранного гражданина), соответствующие указанным в пункте 4 настоящей статьи категориям, устанавливаются министром обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, если иное не установлено настоящей статьей.

6. Граждане, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории, не могут быть направлены для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, для поступления в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, а также не могут поступить в мобилизационный людской резерв.

С гражданами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, не может быть заключен договор об обучении, предусмотренный пунктом 1 статьи 20, или пунктом 1 статьи 201, или пунктом 1 статьи 202 настоящего Федерального закона.

Граждане (иностранные граждане), отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту.";

4) в пункте 1 статьи 6 слова "о призыве или добровольном поступлении на военную службу" заменить словами "о призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту", слова "призывом или добровольным поступлением на военную службу" заменить словами "призывом на военную службу или поступлением на военную службу по контракту";

5) абзац шестой пункта 1 статьи 11 дополнить словами "и профессиональный психологический отбор";

6) абзац второй пункта 1 статьи 26 после слов "медицинское освидетельствование" дополнить словами ", профессиональный психологический отбор";

7) в статье 28:

а) абзац первый пункта 1 после слов "медицинского освидетельствования" дополнить словами "и профессионального психологического отбора";

б) пункт 4 после слов "медицинского освидетельствования" дополнить словами "и профессионального психологического отбора";

8) в абзаце втором пункта 2 статьи 29 после слов "медицинский осмотр" дополнить словами "и контрольные мероприятия профессионального психологического отбора", слова "заключениями о их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования" заменить словами "заключениями об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования и (или) заключениями об их профессиональной пригодности";

9) пункт 1 статьи 31 после слов "медицинское освидетельствование" дополнить словами "и профессиональный психологический отбор";

10) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:

"3. Профессиональный психологический отбор граждан (иностранных граждан) при поступлении на военную службу по контракту проводится в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации

В. Путин