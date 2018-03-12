СМИ сообщили о предложении стран Европы внести изменения в ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп грозит выйти из ядерной сделки с Ираном, если в соглашение не будут внесены существенные изменения. Как передает портал axios.com со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, об этом американский лидер заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным источников СМИ, Трамп сообщил, что Великобритания, Германия и Франция предлагают лишь "косметические изменения", с которыми он категорически не согласен. И он продолжит придерживаться своей позиции в переговорах с представителями этих европейских держав. Детали этого разговора с Нетаньяху израильские чиновники сообщили на условиях анонимности, в Белом доме и офисе премьер-министра еврейского государства отказались их комментировать.

Напомним, президент США назвал 12 мая крайним сроком, к которому стороны должны придти к соглашению об "исправлении" ядерной сделки с Ираном, иначе США выйдут из нее. С начала года прошли уже два раунда переговоров - в Лондоне и Париже, третий состоится на этой неделе в Берлине.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана был согласован в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников - Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией.

В январе 2016 года план вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Исламской Республики Совбезом ООН, США и ЕС. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном своих обязательств.