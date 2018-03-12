Снимки первых американских гастролей The Beatles уйдут с молотка

Новости

Российский владелец клуба ПАОК сорвал матч чемпионата Греции 10:03
Названы цели гиперзвуковой ракеты "Кинжал" 10:01
В Прикамье мужчина погиб при спасении семьи из огня 09:59
Палаточный городок ВСУ утонул в грязи 09:59
Путин поздравил со столетием Комендатуру Московского Кремля ФСО РФ 09:55
Житель Подмосковья спас женщину от стаи собак, пожертвовав жизнью 09:50
В Ноябрьске проверят данные о неаккуратной разгрузке посылок 09:50
В Ярославле в ДТП со снегоуборщиком погибли два человека 09:49
В зоне строительства Крымского моста нашли моллюска с Сахалина 09:40
На Колыме появится первая ТОР 09:37
В Астрахани перевернулась маршрутка, пятеро пострадали 09:30
В Новосибирске оценили риск для здоровья от пожара на складе покрышек 09:28
В Иране обнаружен черный ящик разбившегося самолета 09:20
В Иркутске возобновили слушания по делу "ангарского маньяка" 09:20
У черноморского побережья России замечен второй самолет-шпион США 09:18
СМИ сообщили о предложении стран Европы внести изменения в ядерную сделку 09:11
Видео: В центре Тюмени сгорело кафе 09:10
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео 09:05
В Приамурье пьяный мужчина попытался задушить фельдшера 09:02
Диабетикам и онкобольным запретили переселяться в Кувейт 08:44
Ракетный корабль "Татарстан" вышел на стрельбы в Каспийское море 08:36
В Хабаровском крае суд запретил сайты по продаже дипломов 08:22
В Приморье раненой тигрице сделали операцию 07:57
Хабаровская прокуратура проверит происхождение мешка с кистями рук 07:49
Лыжница Румянцева стала двукратной паралимпийской чемпионкой 07:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети
Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети
12.03.2018 07:02
Рубрика: Культура

Снимки первых американских гастролей The Beatles уйдут с молотка

В Великобритании уйдут с молотка сотни ранее никогда не демонстрировавшихся фотонегативов, на которых запечатлена британская группа The Beatles во время ее первого турне по США. Аукцион состоится 24 марта в городке Ньютон-ле-Уиллоус на территории родного для ливерпульской четверки английского графства Мерсисайд. Оценочная стоимость подборки составляет 250 тысяч фунтов стерлингов (свыше 345 тысяч долларов), передает ТАСС.

Джеймс Бонд выставил свою автомашину на аукцион

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл. Во время гастролей легендарной группы, состоявшихся в 1964 году, ему было 18 лет. Митчелл снял музыкантов на вашингтонском железнодорожном вокзале Юнион-стейшн, на пресс-конференции и концертах в столице США и городе Балтимор (штат Мэриленд).

46 снимков Митчелла, восстановленных с помощью цифровых технологий, в 2011 году были проданы на торгах в Нью-Йорке за 362 тысячи долларов. Теперь же потенциальным покупателям предлагается полная коллекция, включающая более 400 негативов, которые, помимо уже упомянутых 46 кадров, никогда и нигде публично не демонстрировались, плюс авторские права на те самые снимки, которые ушли с молотка в США.

Главное сегодня

Утилизация ракет "Сатана" начнется в ближайшее время
Неизвестный напал на военного у резиденции посла Ирана в Вене
Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"
Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей