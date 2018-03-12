Снимки первых американских гастролей The Beatles уйдут с молотка

В Великобритании уйдут с молотка сотни ранее никогда не демонстрировавшихся фотонегативов, на которых запечатлена британская группа The Beatles во время ее первого турне по США. Аукцион состоится 24 марта в городке Ньютон-ле-Уиллоус на территории родного для ливерпульской четверки английского графства Мерсисайд. Оценочная стоимость подборки составляет 250 тысяч фунтов стерлингов (свыше 345 тысяч долларов), передает ТАСС.

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл. Во время гастролей легендарной группы, состоявшихся в 1964 году, ему было 18 лет. Митчелл снял музыкантов на вашингтонском железнодорожном вокзале Юнион-стейшн, на пресс-конференции и концертах в столице США и городе Балтимор (штат Мэриленд).

46 снимков Митчелла, восстановленных с помощью цифровых технологий, в 2011 году были проданы на торгах в Нью-Йорке за 362 тысячи долларов. Теперь же потенциальным покупателям предлагается полная коллекция, включающая более 400 негативов, которые, помимо уже упомянутых 46 кадров, никогда и нигде публично не демонстрировались, плюс авторские права на те самые снимки, которые ушли с молотка в США.