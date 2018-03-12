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12.03.2018 18:40
Рубрика: Власть

Белый снег, черный лед

МЧС начало подготовку к пожарам и паводкам
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Авиационную группировку, беспилотные летательные аппараты и все имеющиеся в наличии технические средства дистанционного зондирования земли подключили российские спасатели по всей стране для проведения мониторинга возможных паводков и пожаров. Таким образом МЧС официально дало старт подготовке регионов РФ к прохождению весеннего половодья и пожароопасного сезона-2018. На некоторых реках спасатели приступили даже к чернению льда, хотя пока такие работы носят единичный характер. Весна-то, по сути, еще не началась.

Но спасатели не стали дожидаться, пока установятся хотя бы слабые положительные температуры. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Департаменте гражданской защиты МЧС России, до органов управления, входящих в систему предупреждения ЧС, уже доведены предварительные прогнозы развития гидрологической и пожарной обстановки. Катастрофических сценариев не предвидится. Но запасы снега распределены далеко неоднородно - где-то густо, а где-то пусто.

Фото: Depositphotos.com
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Под особым контролем - неблагоприятная гидрологическая обстановка на Байкале и водохранилищах Ангарского каскада ГЭС, вызванная продолжением маловодного периода. По данным Росгидромета, приток воды в озеро Байкал в январе 2018 года составил всего 65 процентов нормы.

Поэтому уже сейчас систему космического мониторинга задействуют для проведения оперативного контроля на наиболее проблемных затороопасных участках российских рек. В Департаменте гражданской защиты уточнили, что спланирована космическая съемка свыше 3,5 тысячи на опасных во время паводка участков. Также результаты космической съемки используются для оперативного выявления термических аномалий. Информацию о них немедленно передают на пульт оперативных дежурных по регионам.

В надлежащее техническое состояние привели 119 гидротехнических сооружений и углубили русла рек на 168 км

По словам спасателей, подготовка к пропуску половодья началась заблаговременно с выполнения работ по капитальному и текущему ремонту гидротехнических сооружений. В надлежащее техническое состояние привели 119 сооружений. Из них 22 сооружения из числа так называемых бесхозных.

Кроме того, завершены работы по углублению дна и регулированию русла на проблемных участках рек общей протяженностью 168 километров. Выполнены работы на 53 объектах инженерной защиты. Введено в эксплуатацию 7 инженерных объектов в 6 субъектах.

- С началом пожароопасного сезона вопрос введения особого противопожарного режима будет постоянно находиться на особом контроле территориальных органов МЧС. Спланировано патрулирование территорий населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также в местах массового отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров при сходе снега, - рассказал начальник Департамента Андрей Лутошкин. - Усилена работа органов дознания по выявлению лиц, виновных в возникновении природных пожаров, и привлечению их к ответственности.

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