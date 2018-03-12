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Рубрика: В мире

Спецпосланник южнокорейского президента посетит РФ с 13 по 14 марта

Специальный посланник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён посетит Россию с 13 по 14 марта. Об этом РИА Новости сообщили в южнокорейской администрации.

СМИ сообщили о желании лидера КНДР заключить мирный договор с США

Завтра завершится визит спецпосланника в Китай, после чего он направится в Москву. "Цель визита будет состоять в том, чтобы разъяснить итоги визитов в Северную Корею и США", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока окончательно не решено, с кем именно будет встречаться дипломат.

Чон Ый Ён возглавлял правительственную делегацию Южной Кореи в ходе недавнего визита в КНДР. Затем он посетил Соединенные Штаты, где проинформировал Вашингтон об итогах поездки в народную республику.

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