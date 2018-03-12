США и РФ остались крупнейшими экспортерами оружия

Основными экспортерами оружия в период с 2013 по 2017 год оставались США и РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

На долю крупнейших поставщиков (США, РФ, КНР, Франции и ФРГ) пришлось 74 процента от общего объема продаж вооружений. На долю вместе взятых Соединенных Штаты и России - 56 процентов.

В 2013-2017 годах российская доля составила 22 процента от глобального экспорта вооружений. РФ продавала продукцию своего военно-промышленного комплекса 47 странам. 58 процентов пришлись на Индию, Китай и Вьетнам.

Самым крупным покупателем вооружений в мире в 2013-2017 годах оказалась Индия, на которую пришлось 12 процентов мирового объема. За ней следуют Саудовская Аравия (10), Египет (4,5) и ОАЭ (4,4).