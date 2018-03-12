Стало известно, как будет выглядеть следующий iPhone

12.03.2018, 13:05 Текст: Антон Благовещенский

Apple может планирует отказаться от черного выреза в верхней части экрана при разработке следующих моделей iPhone. Вместо этого компания постарается использовать переднюю панель смартфонов максимально эффективно, сообщает The Investor со ссылкой на собственные источники.

Узнаваемый вырез, который пользователи назвали "челкой", появился в модели iPhone X. В этой части корпуса, расположенной наверху экрана, находятся датчики Face ID и камера TrueDepth. Вскоре после анонса "десятки" и появления ее в продаже многие производители, в основном китайские, принялись выпускать модели смартфонов, похожих на iPhone X.

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При этом, несмотря на отсутствие "челки", новые iPhone тем не менее получат систему распознавания FaceID. Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на финансовый отчет компании Finisar. Из документа следует, что производитель активно наращивает выпуск модулей VCSEL - лазерных модулей, которые используются в системе распознавания лица.

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