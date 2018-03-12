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Стало известно место прощания и похорон Олега Табакова

Новость 12.03.2018, 17:43 | Текст: Олег Усков

Прощание со скончавшимся сегодня на 83-м году жизни народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым состоится на исторической сцене МХТ, похоронить его могут на Новодевичьем кладбище.

Об этом РИА Новости рассказал замминистра культуры Александр Журавский.

Ранее сообщалось, что Московский художественный театр имени Чехова в связи с кончиной своего художественного руководителя отменил все спектакли.

Олег Табаков родился в 17 августа 1935 года в Саратове. В 1953-м, окончив школу, поступил в Школу-студию МХАТ. Обучаясь на третьем курсе, дебютировал в кино - в драме Михаила Швейцера "Тугой узел".

На счету Олега Павловича более ста ролей в кино и телефильмах, включая сериал "Семнадцать мгновений весны", картины "Москва слезам не верит", "Испытательный срок", "После дождичка в четверг", "Двенадцать стульев", "Д`Артаньян и три мушкетера".

Как режиссер Табаков поставил четыре ленты. Озвучивал мультфильмы. Работал над радиоспектаклями. 

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