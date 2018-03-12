Умер Олег Табаков

На 83-м году жизни ушел советский, российский актер и режиссер театра и кино, педагог, Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ Олег Павлович Табаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Напомним: последние месяцы любимый актер провел в больнице, куда был госпитализирован в конце ноября прошлого года. И с того момента о состоянии Олега Павловича поступали самые неоднозначные и разрозненные комментарии - от якобы относительно небольших стоматологических проблем и "планового обследования" до самых мрачных прогнозов.

Сообщалось, в частности, что в какой-то момент артист был введен в искусственную кому. А, придя в себя, уже никого не узнавал.

У Табакова осталась молодая жена, актриса Марина Зудина, и четыре ребенка. Двое из которых - от первого брака, с актрисой Людмилой Крыловой ("Катенька" из "Ах, водевиль, водевиль...").

Олег Табаков родился в 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В 1953-м, окончив школу, поступил в Школу-студию МХАТ. Где был одним из лучших студентов курса. Обучаясь на третьем курсе, дебютировал в кино, сыграв Сашу Комелева в драме Михаила Швейцера "Тугой узел".

Через год - роль Кости в "Весеннем дожде", в 1958-м - староста драматического кружка Пересветов в легендарном детективе Никоая Досталя "Дело "пестрых".

На счету актера более ста ролей в кино, включая картины "Живые и мертвые", "Гори, гори моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Испытательный срок", "После дождичка в четверг", "Двенадцать стульев", "Д`Артаньян и три мушкетера".

Как режиссер Табаков снял четыре ленты: "Из записок Лопатина", "Двенадцатая ночь", "Кресло" и "Крыша".

Кроме того, артист подарил свой голос десяткам персонажей мультфильмов, среди которых самый памятный - конечно, рассудительный кот Матроскин.

В 2000 году Олег Павлович возглавил Московский художественный театр имени Чехова.