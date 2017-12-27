СМИ: Олег Табаков пришел в себя и никого не узнает

Народный артист СССР, 82-летний Олег Павлович Табаков, который, согласно некоторым источникам, был введен в искусственную кому, пришел в себя. "Однако практически никого вокруг не узнает". Или, "как говорят в таких случаях медики, - не реагирует на внешние раздражители", передает РЕН ТВ.

Добавляя, что рядом с артистом в больнице, "сменяя друг друга, практически постоянно" находится его молодая супруга Марина Зудина и один из лучших друзей - актер Владимир Машков.

Между тем директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец опроверг информацию о том, что Табаков находился в коме. "Конечно я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально", - цитирует Кравца РИА Новости.

Напомним: вокруг состояния Олега Павловича изначально не было конкретики. В частности, сразу после появления информации о госпитализации артиста 27 сентября было сделано официальное заявление, что у Табакова - плановый осмотр, связанный со стоматологическими проблемами, и ни о какой госпитализации речи нет. А позже сын актера, Антон, сообщил, что отец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких после проведения операции - трахеостомии.

"Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких", - заявил при этом Антон.