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12.03.2018 13:12
Рубрика: Экономика

Страховщики попросили усложнить покупку электронных полисов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков направил в адрес Центробанка РФ пакет предложений, который должен усложнить процедуру покупки электронных полисов ОСАГО. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Фото: Александр Корольков
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Как стало известно, страховщики предложили разрешить страхование автомобиля только его владельцу, который обязан будет внести свои данные в договор вручную, не используя копии и сканы, которые допускаются сейчас. Кроме того, в РСА заявили, что всю процедуру оформления следует ограничить 90 минутами, а также разрешить страховым компаниям аннулировать полиса, если в них содержатся недостоверные данные.

Среди предложений Союза страховщиков также смягчение технических требований к бесперебойной работе сайта ОСАГО, в настоящее время действует ряд запретов, в частности, на восстановительные работы в дневное время.

В обращении страховщиков указывается, что данные меры помогут бороться с мошенничеством при заключении электронных договоров ОСАГО.

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