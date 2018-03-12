Страховщики попросили усложнить покупку электронных полисов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков направил в адрес Центробанка РФ пакет предложений, который должен усложнить процедуру покупки электронных полисов ОСАГО. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как стало известно, страховщики предложили разрешить страхование автомобиля только его владельцу, который обязан будет внести свои данные в договор вручную, не используя копии и сканы, которые допускаются сейчас. Кроме того, в РСА заявили, что всю процедуру оформления следует ограничить 90 минутами, а также разрешить страховым компаниям аннулировать полиса, если в них содержатся недостоверные данные.

Среди предложений Союза страховщиков также смягчение технических требований к бесперебойной работе сайта ОСАГО, в настоящее время действует ряд запретов, в частности, на восстановительные работы в дневное время.

В обращении страховщиков указывается, что данные меры помогут бороться с мошенничеством при заключении электронных договоров ОСАГО.