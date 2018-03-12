Тереза Мэй обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй все-таки обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии. Об этом она заявила 12 марта, выступая в британском парламенте.

По словам Мэй, британским экспертам из оборонной лаборатории в Портон-Дауне "стало ясно", что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом того типа, которое производится в России. Также она отметила, что Россия ранее производила это вещество и "до сих пор знает, как его сделать".

Мэй предположила, что либо покушение на Скрипаля - это "прямые действия против нашей страны", либо, по ее словам, Россия не препятствовала попаданию отравляющего вещества в чужие руки. Также Мэй рассказала, что посол РФ в Соединенном королевстве был вызван 12 марта в МИД Британии, где глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон потребовал, чтобы Москва предоставила полное раскрытие программы группы нервно-паралитических газов "Новичок" (так, по мнению британской стороны, называется газ, которым был отравлен Скрипаль) в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британской стороны "цирковым шоу в парламенте".

"Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", сказала Захарова.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.