Тимур Бекмамбетов представил сиквел десктоп-хоррора "Убрать из друзей"

Продолжение фильма "Убрать из друзей" под официальным названием "Убрать из друзей: Даркнет" (Unfriended: Dark Web) представили на кинофестивале SXSW в Техасе Тимур Бекмамбетов и главный хоррор-деятель планеты Джейсон Блум, чьи компании - Bazelevs и Blumhouse соответственно - курируют проект.

Постановщиком сиквела выступил Стивен Саско, сценарист первых двух частей трилогии "Проклятие", для которого "Даркнет" стал режиссерским дебютом.

Сюжет рассказывает о молодом человеке, который находит в новом компьютере скрытые файлы и погружается в неизведанный мир даркнета. Фильм сделан в формате screenlife, что подразумевает условную статичность действия - все происходит на мониторе компьютера главного героя.

Первые критики, посмотревшие фильм, высказываются весьма благожелательно. В частности, автор ресурса Dreadcentral использует такие эпитеты, как "мрачный" и "действительно тревожный". А рецензент из Bloody Disgusting отмечает, что "Убрать из друзей 2" получился даже лучше предшественника.

Напомним, десктоп-ужастик Unfriended, снятый Леваном Габриадзе (aka Гедеван "Скрипач" Александрович из "Кин-дза-дза!"), вышел в 2015 году. В нем группу школьников терроризировал через интернет киберпризрак доведенной ими до самоубийства одноклассницы. Тогда как - надлежит заметить - Unfriended 2 всякой мистики лишен.

"Убрать из друзей: Даркнет" стал четвертым screenlife-проектом компании Bazelevs, придуманном, как утверждается, Тимуром Бекмамбетовым. Ранее на Берлинском фестивале фильм "Профиль" о вербовке террористами женщин (вскоре его тоже покажут на SXSW) одержал победу в программе "Панорама", а еще чуть ранее, на "Санденсе", "Поиск" (Search) c Джоном Чо и Деброй Мессинг получил награду имени Альфреда Слоуна в номинации "Лучший рассказ о технологиях и их использовании в независимом кино" и приз зрительских симпатий. Был еще, конечно, пятый - "Взломать блогеров", но мы сделаем вид, что не было.