Топилин рассказал о повышении средних зарплат бюджетникам

Указы президента России Владимира Путина по повышению зарплат бюджетникам полностью выполнены. Зарплаты врачей и научных работников достигли 200 процентов от средней по региону. Об этом сказал журналистам министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Зарплаты всех остальных бюджетников, прописанных в "майских" указах президента, тоже достигли установленных показателей, добавил он.

При этом министр уточнил, что речь идет об усредненных показателях. То есть средняя зарплата тех же врачей в регионе должна равняться двум средним по экономике на территории. А зарплата конкретного специалиста может быть как ниже среднего показателя, так и выше.

Но с начала года зарплата врачей, ученых и профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений выросла примерно на 30 процентов, добавил министр.