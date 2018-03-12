Новости

Неизвестный убил мужчину на улице в канадском Торонто 02:26
Массовое отключение электричества произошло в Лондоне 02:14
Власти Мексики не стали связывать взрыв на пароме с оргпреступностью 01:57
Финляндия получит компенсацию за 10-летнюю задержку в строительстве АЭС 01:50
Трамп огласил условия выхода США из ядерного соглашения с Ираном 01:49
Выпущенную 95 лет назад фотокамеру продали за 3 миллиона долларов 01:30
SpaceX отправит корабль на Марс в первом полугодии 2019 года 01:28
Крупные военные учения прошли в 500 км от российской границы 01:13
"Оппозиционный блок": Киев спекулирует на теме вступления в НАТО 00:51
Из-за аварии часть Лондона погрузилась в темноту 00:50
В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей 00:35
Глава минобороны США отказался комментировать переговоры с КНДР 00:27
В Великобритании прошли акции в поддержку курдов 00:20
СМИ назвали предполагаемую причину крушения самолета в Иране 11.03.2018
Футболисты ЦСКА не улетели из Грозного из-за учений в аэропорту 11.03.2018
Янис Урбанович раскритиковал политику правительства Латвии 11.03.2018
Умер актер Дмитрий Дорлиак 11.03.2018
Марин Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт" 11.03.2018
Дмитрия Хворостовского посмертно наградили премией BraVo 11.03.2018
В Забайкалье осудили банду наркоторговцев 11.03.2018
СМИ: Не менее 11 человек погибли при крушении самолета в Иране 11.03.2018
Российские синхронисты заняли первое место на этапе Мировой серии 11.03.2018
В Финском заливе из ледового плена спасли тюленя 11.03.2018
В Берлине сожгли мечеть и турецкий культурный центр 11.03.2018
Симфония морской стихии Айвазовского покорила жителей белорусского Полесья 11.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
12.03.2018 01:49
Рубрика: В мире

Трамп огласил условия выхода США из ядерного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения, если Франция, Германия и Великобритания не пойдут на "значительные изменения". Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-президент США пригрозил скорым выходом страны из иранской сделки

Американский лидер заявил, что в настоящее время Франция, Германия и Великобритания предлагают только "косметические изменения", которые Трамп находит неудовлетворительными. Крайний срок для выполнения требований Трампа - 12 мая.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Ранее МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Главное сегодня

Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"
Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей
МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"