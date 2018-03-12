Трамп огласил условия выхода США из ядерного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения, если Франция, Германия и Великобритания не пойдут на "значительные изменения". Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что в настоящее время Франция, Германия и Великобритания предлагают только "косметические изменения", которые Трамп находит неудовлетворительными. Крайний срок для выполнения требований Трампа - 12 мая.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Ранее МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.