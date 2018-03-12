Украина предложила построить космодром в Австралии

Государственное космическое агентство Украины предлагает властям Австралии построить космодром на территории этой страны. Об этом газете West Australian заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

"Это предложение очень реалистично. Украина могла бы начать запуски хоть завтра, если появится площадка. Мы предлагаем наших людей и наш опыт, если у Австралии есть земля для использования", - отметил дипломат.

По его словам, впервые данная идея была озвучена в 2016 году, и сейчас делегация украинского космического агентства готовится к визиту в Австралию, чтобы еще раз попытаться заинтересовать местные власти.

Для строительства космодрома необходима территория площадью в 5-7 тысяч квадратных километров. Предпочтительнее всего было бы выделить ее на северо-западе страны - возле базы королевских военно-воздушных сил Австралии в городе Дерби. Предварительно исследование может обойтись в 500 тысяч долларов. По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование может быть подготовлено в течение двух лет.

Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии, пишет издание.

"Предложение Украины в случае ее реализации может иметь отличные возможности. Северо-запад идеально походит для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии", - заявила сенатор из Западной Австралии Линда Рейнолдс.