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Рубрика: Русское оружие

Утилизация ракет "Сатана" начнется в ближайшее время

Министерство обороны РФ в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", на смену которым придут МБР "Сармат". Об этом, как передает РИА Новости, в интервью газете "Красная звезда" заявил заместитель главы ведомства Юрий Борисов.

Фото: Сергей Казак/РИА Новости
Путин рассказал об испытаниях тяжелой МБР "Сармат"

По его словам, ракета "Воевода", известная на Западе как "Сатана", была разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве. "Но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", - сообщил Борисов.

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию первого марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. В частности, глава государства продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

Как заявил Борисов, все системы вооружений, представленные президентом, находятся в разной степени готовности. Информация о том, что некоторые из них якобы не существуют, не соответствует действительности, подчеркнул замминистра.

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