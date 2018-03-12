В американском Остине взорвались две посылки, есть жертвы

Два взрыва почтовых посылок произошли в американском городе Остин в понедельник, 12 марта.

Сначала взрывное устройство сработало на пороге одного из частных домов. Жертвой ЧП стал 17-летний молодой человек, тяжелое ранение получила женщина в возрасте около 40 лет. Позже аналогичный взрыв произошел в жилом доме. В результате в тяжелом состоянии госпитализирована пожилая женщина, еще одна пострадавшая отправлена в больницу с травмой, которая напрямую не связана со взрывом, уточняет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Полиция пока не спешит связывать два инцидента до получения первых результатов расследования. Между тем 2 марта в Остине уже был похожий случай, когда посылка взорвалась на пороге одного из домов. Тогда взрыв унес жизнь одного человека.