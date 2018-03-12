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12.03.2018 17:54
Рубрика: Власть

В Британии российским журналистам стали угрожать из-за дела Скрипаля

Текст: Константин Волков

Как заявил 12 марта пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, в адрес работающих в Соединенном королевстве российских журналистов стали поступать угрозы. Это связано с отравлением экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, произошедшего в городе Солсбери.

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"Нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании, - цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря российской дипмиссии​​​. - Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов".

Также в заявлении подчеркивается, что проводимая сейчас британским правительством политика в отношении России - "очень опасная игра с британским общественным мнением, не только задающая вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватая более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран и контактов между людьми".

Полиция приблизилась к разгадке отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля

Согласно выводам Скотланд-Ярда, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, живущий в Британии с 2010 года и его дочь были отравлены неизвестным веществом, от которого также пострадал полицейский Ник Бейли. В настоящее время в Соединенном королевстве идет мощная кампания по обвинению России в преследовании неугодных по всему миру, в том числе в Британии. При этом пока что нет никаких официальных выводов относительно того, что произошло в Солсбери, были ли Скрипаль и его дочь действительно отравлены, и если да, то чем и кто это сделал.

Поэтому, отвечая на вопрос корреспондента BBC о Скрипале, президент РФ Владимир Путин, который сейчас находится в Краснодарском крае, ответил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать".

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