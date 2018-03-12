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12.03.2018 07:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре России синоптики обещают "простудную погоду"

Текст: Ольга Игнатова
В центре России наконец-то потеплеет. Холодный антициклон сместится на восток, а с Атлантики и Средиземного моря приблизятся атмосферные фронты, несущие с собой теплый воздух. Но по ночам, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, еще будет холодно.

А вот днем столбик термометра все-таки начнет переходить нулевую отметку. Например, в Брянской области 12 марта потеплеет до плюс пяти градусов, в Курской, Белгородской и Орловской областях - до плюс двух.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - от 1 до 6 тепла. В Архангельской области около нуля. Но при этом каждый день ожидается небольшой мокрый снег.

В ближайшие три дня порывы ветра в центральных областях будут достигать 12-17 метров в секунду. "Довольно простудная погода будет",- поясняет синоптик.

Во вторник, 13 марта, влияние теплых атмосферных фронтов скажется и на севере. В Мурманской и Архангельской областях от нуля до плюс двух градусов.

В Москве и области в понедельник днем до +1 градуса, во вторник ночью 5 градусов мороза, а в светлое время суток - от трех до пяти выше нуля. Порывистый южный ветер. В среду, 14 марта, ночью до -6 градусов, днем - от минус одного до плюс трех. В четверг облачно и до пяти тепла. А вот 16 марта весна снова уступит свои права зиме и днем похолодает до минус семи. Ночью морозы до минус 12-ти градусов.

На юге тоже ветрено. В Волгоградской и Ростовской областях в начале недели не жарко: ночью около нуля, днем до плюс трех. В Краснодарском крае в светлое время суток +7 градусов. В Адыгее до 16 тепла. На Черноморском побережье уже вовсю весна - там +18. В Крыму дождь и +10…+15 градусов.

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Над центральными районами Западной и Восточной Сибири расположится морозный антициклон. Поэтому на Урале снег и порывистый ветер. Днем в начале недели в Пермском крае до 10 мороза. В Свердловской области минус 4-9, на южном Урале днем даже до -14. И это ниже климатической нормы на 5-7 градусов.

Морозно в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Здесь днем -2…-8 градусов. Сильный снег возможен в Алтайском крае: выпадет до 10 сантиметров снега. Днем от -2 до +3 градусов. Сильный снег и в южных районах Красноярского края, в Тыве, Иркутской области и Бурятии. Погода там ветреная. Но не очень холодно: от нуля до минус пяти в Забайкальском крае, в Бурятии и Иркутской области -2…-7. Минус 30-35 в течение суток на Таймыре.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На Дальнем Востоке погода в основном холодная. На Курильских островах -2…-4. На Чукотке -25…-30. В Магаданской области на побережье Охотского моря днем -12…-17. Зима в Якутии: там до минус 21 градуса.

Похолодает на Камчатке: днем -2…-7. На Сахалине от нуля до минус пяти.

В Приморье местами небольшие осадки и +4…+9. А во вторник, 13 марта, еще больше потеплеет: +6…+11. В Хабаровском крае и Амурской области 0…-5. Но ночью там 20- градусные морозы.

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