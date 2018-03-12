В Донецке откроется филиал музея Лизы Глинки

Появился еще один фонд помощи всем без исключения бездомным - "Доктор Лиза". Ему будет помогать Глеб Глинка - вдовец погибшей в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года правозащитницы. А президентом нового фонда станет врач-реаниматолог Александр Парфенов, он десять лет занимал ту же должность в первом фонде Елизаветы "Справедливая помощь". Теперь им рулит журналист Ксения Соколова, с которой дружила Глинка.

Получается, раскол? Под это дело на открытие нового фонда слетелось множество телекамер. Впрочем, трудно назвать презентацией происходившее в московском Центре социальной адаптации в Люблино, который носит имя знаменитого доктора. "Лиза Глинка" уже, по сути, действует.

…Ночлежка ни ночлежка, но вкусно пахнет гречневой кашей, есть, где помыться и постирать, перевести дыханье. Лизе бы понравилось, что соратники ее приехали туда без лишней помпы, быстро разгрузили самое необходимое: памперсы, средства по уходу, медикаменты, теплую одежду и обувь, продукты. Не стали долго позировать перед журналистами … А вот попытка усмотреть скандал в том, что часть ее команды, покинув "Справедливую помощь", основала еще один коллектив, который будет лечить бомжей и ездить в Донбасс за ранеными детьми, ей бы не понравилась. Чем больше народу будет помогать бездомным, тем лучше, озвучивает позицию доктора Лизы ее помощница и последовательница Наталья Авилова, которая станет сотрудницей нового фонда. И добавляет: "Для нас важно сохранить главный Лизин принцип - пропускать через себя чужое горе". Это не каждому дано, особенно когда это горе настоящее, имеет не очень приятный вид и запах.

- В последнее время к нам попадает все больше женщин, страдающих алкоголизмом, - рассказывает соцработник Ася и показывает журналистам, как живут бездомные.

Без слов понятно, что казенное заведение домом никогда не станет. Двухэтажные кровати, посередине стол, ваза с искусственным цветком. Ловлю взгляд без враждебности. Татьяна. Переводчик с французского и английского. Начинает рассказывать что-то про Третьяковскую галерею, торопится выговориться, "ну вы ж меня понимаете". Но Ася жестко прерывает: "Заявок на интервью не было".

Все очень похоже на "лагерь труда и отдыха" для не нашедших свое место в нормальной жизни людей или, как говорит Ася, "получателей соцуслуг". Есть комната отдыха, там рядком перед телевизором сидят, как будто ждут нашего прихода, умытые благообразные мужички. Есть класс для трудовой адаптации. Завешан самошитыми цветастыми халатами. Есть многочисленные фото с баянистами и поющими домочадцами, с дедульками, уютно устроившимися за шахматной доской… Здесь, если не будешь пить, помогут найти официальную работу и даже арендовать жилье. Бывает и так, что бывшие бомжи остаются в Центре: работают уборщиками, помогают на кухне. Но 80 процентов обитателей приюта в Люблино все же возвращаются на улицу. Именно на них будет работать новый фонд "Лиза Глинка".

"50 процентов помощи Лиза оказывала не деньгами, а руками, своей записной книжкой, нужным звонком к чиновнику, - своими силами. Иногда это дает человеку больше, чем крупная сумма денег", - немедленно и четко реагирует Наталья Авилова на сомнения прессы в том, что маленький бедный фонд может принести столько же пользы, как большой, аккумулирующий миллионы пожертвований. - Да, мало народу готовы возиться с бездомными, лечить их и кормить, срываться по первой необходимости на пожары или войну. Но Лизин стиль - "Своими руками и за три копейки" - мы попытаемся сохранить".

История ухода некоторых друзей Елизаветы Глинки из основанного ей фонда "Справедливая помощь" - часть дискуссии, которая сейчас разворачивается вокруг благотворительности и волонтерства. Фонды должны работать, как бизнес структуры. Это одно из авторитетных мнений. Но как доказывает жизнь доктора Лизы, очень нужны и такие, которые не перераспределяют потоки, а, к примеру, занимаются паллиативной помощью больным бездомным.

Соратники Глинки собираются открыть небольшой музей, где все, кто хочет помогать бедным и больным, но не знает, как начать, могли бы познакомиться с Лизиным архивом, посмотреть фото и видеоматериалы, просто прийти и почувствовать себя внутри ее команды. Будет филиал этого музея и в Донбассе, откуда Елизавета Петровна Глинка успела привести в Россию на лечение более пятисот раненых детей.