В Германии подписано соглашение о создании правящей коалиции

Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 12 марта в Берлине подписали коалиционный договор.

Подписи под документом поставили действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

На базе соглашения в дальнейшем будет строиться работа правительства.

14 марта в Бундестаге (парламенте) должно пройти голосование по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера. Ожидается, что действующий глава кабмина победит без особых трудностей, поскольку коалиция занимает 399 мест в парламенте из 709.

После выборов президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручит канцлеру и новым членам кабинета грамоты о назначении.