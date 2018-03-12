В Германии в возрасте 96 лет умер "бухгалтер из Освенцима"

В немецком Ганновере умер один из последних сотрудников лагеря смерти Освенцим Оскар Гренинг. Бывший эсэсовец дожил до 96 лет.

В последние годы жизни Оскара Гренинга знали больше как "бухгалтера из Освенцима". Такому прозвищу он был обязан своей службе в фашистском концлагере.

За пособничество в убийстве 300 тысяч заключенных Гренинг в 2015 году был приговорен к тюремному заключению сроком на четыре года. Однако отсидеть положенное ему так и не пришлось. Незадолго перед смертью суд отклонил его прошение о помиловании. Поэтому прокуратура Ганновера издала приказ о начале исполнения наказания. Следующим шагом было рассмотрение просьбы о помиловании министром юстиции земли Нижняя Саксония. Однако до этого дело также не дошло.

Как сообщает издание Spiegel, Оскар Гренинг умер в пятницу в больнице. Представитель прокуратуры Ганновера сообщил: "Мы получили соответствующее письмо его адвоката". Свидетельство о смерти пока еще в органы юстиции не поступило.

Оскар Гренинг известен тем, что в обширном письме во время процесса извинился за свои преступления перед родственниками и близкими умерших в концлагере заключенных. Он был одним из последних нацистских преступников второго ряда, которых через десятилетия после войны отыскали юридические органы Германии. Ранее правосудие было направлено только в отношении так называемых "эксцессивных преступников", известных своими страшными деяниями. Однако из 6 500 членов СС, которые несли службу в Освенциме, были осуждены лишь 49 человек.

В мае 1985 года прокуратура Франкфурта-на-Майне начала процесс против Гренинга и дюжины других людей из администрации концлагеря. Однако он был приостановлен из-за недостатка "улик в совершении преступления". Лишь в 2014 году прокуратура Ганновера снова открыла дело и подала обвинение в суд.

Гренинг начал сам говорить о своем прошлом, чтобы противоречить людям, отрицающим Холокост. Он хотел открыть глаза всем на те преступления нацистов, которые долго замалчивались. По словам бывшего эсэсовца, о системе массового уничтожения знали все солдаты, работавшие в Освенциме. Тем не менее, он считал себя не преступником, а случайно затянутым в эту "машину смерти" молодым человеком.

В интервью журналу Spiegel он признался: "Я чувствую себя виновным перед еврейским народом, так как я служил в армии, которая совершала эти преступления, однако я не был преступником. Я прошу прощения у еврейского народа. И перед Богом я прошу о милости".