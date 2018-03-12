В Италии футболистов избили фанаты их команды

Инцидент с участием болельщиков произошел в Италии. Как сообщает Football Italia, фанаты клуба Серии Б "Асколи" избили двух игроков команды - вратаря Винченцо Вендитти и полузащитника Самуэле Парлати.

Поклонники клуба таким незамысловатым образом выразили недовольство выступлением команды и, в частности, поражением от "Венеции" со счетом 0:1. Именно после матча они напали на футболистов, значительно превосходя их числом - отмечается, что 10 человек с лицами, замотанными шарфами с эмблемой "Асколи", атаковали футболистов.

Судя по всему, у злоумышленников не было цели нанести вред спортсменам, скорее, атака носила предупредительный характер. Такой вывод можно сделать из того, что фанаты велели пострадавшим передать угрозы остальным игрокам команды.

При этом объекты для нападения были выбраны крайне странно, так как ни Вендитти, ни Парлати даже не являются игроками основы. Парлати в нынешнем сезоне появился на поле лишь один раз, а Вендитти и вовсе не играл.

Впрочем, реакция фанатов отчасти объяснима "Асколи", набрав 26 очков, идет на последнем месте в турнирной таблице второго по силе итальянского дивизиона. А итальянские "тиффози", как известно, в целом, не отличаются миролюбивым нравом и часто предпочитают агрессивные способы выражения недовольства.