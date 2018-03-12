В Катманду потерпел крушение пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines (рейс Дакка - Катманду) 12 марта потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Об этом сообщает непальская газета The Himalayan.

Турбовинтовой ближнемагистральный самолет Bombardier DHC-8 загорелся после посадки. В настоящее время из горящей машины удалось эвакуировать семерых пассажиров, они были срочно направлены в больницу. На месте работают бригады пожарных и медиков. Всего в самолете могут находиться до 78 пассажиров плюс три члена экипажа.