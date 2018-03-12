11 марта в Мексике открыли памятник Юрию Кнорозову - советскому ученому, которому в 1952 году удалось расшифровать письменность майя. Открытие памятника работы скульптора Рейнальдо Гаспар Болио Суарес приурочили к международной книжной ярмарке FILEY-2018 (Мерида). Специальный ее гость - Россия, которую представляют ученые РГГУ и Мезоамериканского Центра имени Ю. В. Кнорозова. Одна из основных тем ярмарки - изучение наследия майя. Памятник установлен у Большого музея мира майя. В Мексике высоко ценят результаты научной деятельности историка, этнографа и лингвиста Юрия Кнорозова (1922-1999). "Картинки" индейцев Кнорозов рассматривал как слоговое фонетическое письмо и создал метод его дешифровки. В 1963 году Кнорозов опубликовал книгу "Письменность индейцев майя", в 1975-м - перевод кодексов этого народа.