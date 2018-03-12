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В Москве установят памятник Олегу Табакову

12.03.2018, 17:36 | Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы увековечат память художественного руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олега Табакова. Об этом заявил ТАСС глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Видео: Последний выход на сцену Олега Табакова

Память о выдающемся артисте будет сохранена всеми возможными способами, подчеркнул Герасимов. Отметим, что речь может идти об установке памятника, мемориальной доски, переименовании улицы или площади. "При необходимости в увековечивании имени Олега Табакова примут участие и мэр, и, если понадобится, и президент, - сказал глава комиссии Мосгордумы. - Это на самом деле звезда нашего советского и российского искусства". Пока официальных заявок об установке мемориала не поступало, но нет никаких сомнений, что они будут поданы в самое ближайшее время.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и друзьям актера. МХТ имени Чехова, которым руководил мастер, на три дня отменил все ранее запланированные спектакли, передал "Интерфакс". Официальной информации о дате и места прощания с артистом пока не было озвучено, но по предварительным данным, его могут похоронить на Новодевичьем кладбище столицы.

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