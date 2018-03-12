В польском городе сносят памятник Благодарности Красной армии

В польском городе Иновроцлав сносят памятник Благодарности Красной армии. Демонтаж начался 12 марта. Об этом сообщает Gazeta Pomorska.

Монумент из трех фигур общим весом 28 тонн был снят с места с помощью крана и увезен на грузовике на окраину города. Памятная стелла должна быть снесена к 15 марта, заявили власти города.

Монумент был поставлен в Иновроцлаве 65 лет назад. Однако принятый не так давно Варшавой закон о декоммунизации предусматривает снос любых памятников, так или иначе символизирующих коммунизм, нацизм или другой тоталитарный строй. По мнению экспертов, оценивающих памятники, мемориал в Иновроцлаве подпадает под категорию "тоталитарных".

Всего в Польше эксперты Института национальной памяти насчитали порядка 230 памятников советским воинам, которые, по их выводам, "пропагандируют коммунизм".