В расписании московского аэропорта появились первые рейсы в Египет

С 18 марта из столичного аэропорта Домодедово авиакомпания EgyptAir начнет выполнять регулярные рейсы в Каир. Аэропорт уже поставил их в расписание.

Самолеты между Москвой и Каиром будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям.18 марта вылет из Каира в Москву назначен на 09:50 по местному времени, обратно - в 15:50 по московскому. Время в пути - четыре часа.

Напомним, что до 2015 года регулярные рейсы между Москвой и Каиром выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Российский авиаперевозчик из Шереметьево, египетский - из Домодедово.