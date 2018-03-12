В доме Российского исторического общества (РИО) представили новую книгу под редакцией известного украинского историка Петра Толочко "История Украины. VI-XXI век". Когда академика Национальной академии наук Украины спросили, как эта работа будет воспринята на его родине, он ответил: "Думаю, что остро, но это не наши проблемы, мы объективно рассказали об истории, и она нас рассудит". На презентацию "Истории Украины" в России некоторые из ее авторов приехать не решились.

На Украине новую книгу еще не читали. Она издана в Москве. Взгляды Толочко на российско-украинскую историю существенно расходятся с "мейнстримом" украинской науки и политики. В учебниках, которые сейчас используются в стране, нет древне-русского единства, "бедная" Украина насильно присоединена к России, больше всех пострадала в "голодоморе", отдельно участвовала во Второй мировой войне, ни в коем случае не в Великой Отечественной.

В свое время об "Очерках истории Украины", которые тоже вышли из-под пера Толочко, тогдашний президент Ющенко говорил, что она написана под диктовку Кремля. "У нас все, что не делается, все "происки Москвы", и дождь, и засуха, и история", - шутит историк, но тут же становится серьезным. - Новая книга - научная работа, в которой приняли участие несколько членкоров НАН. Это академическое издание, и за каждое слово мы несем ответственность... Мы писали объективную историю, не обошли ни одного острого угла, но попытались осмыслить их с общеисторических государственных позиций, и если страдала Украина, то не больше, чем другие народы Советского Союза. У нас была общая история и общая судьба".

В коротком, графическом изображении суть почти пятисотстраничного тома сводится к так называемому "Древу Толочко". Его, оформленное в нарядную рамку, историк подарил председателю РИО Сергею Нарышкину. Корни этого дерева, объяснил академик, 14 восточно-славянских племен, которые объединились в "ствол" - Киевскую Русь, а он потом разветвился на Белую Русь, Малую Русь и Великую Русь. "Это объективная картина, с которой спорить невозможно", - резюмировал историк.

- Этот коллективный труд заслуживает особого внимания потому, что народ Украины предстает в нем не в навязанном ему образе жертвы, а как народ-созидатель, соавтор достижений России, - сказал, представляя работу Толочко, Сергей Нарышкин. - Сегодня настоящим историкам Украины, по понятным причинам, трудно публиковаться в своей стране, поэтому монография Петра Петровича вышла у нас в России при поддержке РИО и фонда "История отечества".