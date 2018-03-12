Реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями предложил президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Для чего "активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека".

Национальная программа, проект которой разработали эксперты, направлена на снижение смертности от рака до одного на 191 случай к 2030 году. Предусмотрено системное развитие инфраструктуры профильных клиник, взаимодействие онкологов с врачами первичного звена и профилактической медицины, а также увеличение финансирования онкологической службы.

По данным Росстата, сейчас смертность от злокачественных новообразований составляет 197,1 на 100 тысяч населения. Это второе место среди причин смертности и один из худших показателей среди развитых стран.

Предыдущая Федеральная онкологическая программа действовала в 64 регионах с 2009 по 2014 год. На протяжении пяти лет на нее было потрачено 47,6 миллиарда рублей. На эти деньги было построено более 100 специализированных больниц, закуплено более 400 единиц оборудования, однако смертность от онкозаболеваний снизилась всего на один процент. По мнению экспертов, причина столь невысокого результата кроется в главной проблеме - отсутствии междисциплинарного подхода к лечению онкологических больных.

"Во всем мире онкология - это междисциплинарное направление, - говорит директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес. - У нас онкологи отдельно, все остальные врачи отдельно. Это приводит к тому, что пациента лечат от разного рода воспалений, ставят неверные диагнозы и, только когда все возможные меры испробованы и ничего не помогает, дают направление к онкологу. Это приводит к тому, что 60-70 процентов онкобольных приходят с третьей или четвертой стадией заболевания, когда время упущено и зачастую помочь уже невозможно".

"Направление к онкологу у нас почему-то считается крайней мерой, - сетует президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова. - У врачей первичного звена отсутствует онкологическая настороженность. Приведу пример из практики, который произошел недавно: молодой человек до 30 лет лечился от ангины шесть месяцев, и лечение ему не помогало. И только когда шея распухла настолько, что даже неспециалисту стало понятно, что дело тут не в ангине, лечащий врач наконец-то выдал направление к онкологу. У молодого человека диагностировали злокачественное новообразование четвертой стадии и помочь уже, к сожалению, не смогли".

Во всем мире онкология - междисциплинарное направление. У нас онкологи отдельно, все остальные врачи отдельно

"Изолированность онкологов недопустима, - уверен Николай Дайхес. - Потому что из-за этого происходит только одно - умирают пациенты. Мы будем предлагать министерству здравоохранения составить межведомственный совет, в который войдут и пациентские организации, и специалисты разных медицинских направлений, которые бы могли совместно обсуждать и саму стратегию, и выработку решений".

Не так давно Минздрав России установил новый порядок помощи онкологическим больным.

Согласно принятому в августе 2017 года документу, первичная консультация онкоспециалиста должна быть проведена не позднее чем через 5 рабочих дней с момента выдачи направления. Далее пациенту должна быть назначена и проведена биопсия - необходимая процедура для установления точного диагноза или иные диагностические исследования, а их результаты должны быть получены не позднее чем через 15 рабочих дней.

После того как онкологический диагноз установлен, срок оказания специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной) не должен превышать 10 календарных дней.

Однако некоторые специалисты утверждают, что такие сроки нереалистичны.

При существующей в регионах нехватке специализированного оборудования и профильных врачей их называют невыполнимыми. А в ряде случаев они даже могут навредить качеству диагностики. Например, диагностирование рака молочной железы у женщин требует проводить УЗИ-исследование в определенные дни менструального цикла, что не позволяет уложиться в установленные временные рамки. По мнению медицинского сообщества, гораздо важнее сократить сроки оказания медпомощи, когда диагноз уже поставлен.

Если регион не сможет провести диагностику или оказать необходимую помощь, пациент поступит в федеральный центр, где доступны лучшие методики

"Помимо того, что в некоторых случаях заболевание прогрессирует быстро и поэтому нужно стараться как можно быстрее начать лечение, зачастую у пациента с онкологией попросту нет сил стоять в очередях, проходя все бюрократические процедуры, - говорит Ирина Боровова. - Поэтому мы должны проработать эти вопросы, сократить ненужные процедуры. Сейчас квоту на лечение можно получить в электронной форме - это позитивный тренд, мы и дальше должны двигаться в этом направлении".

В проекте Национальной онкологической программы предусмотрено развитие взаимодействия онкологов с врачами профилактической медицины. По мнению экспертов, это должны быть не просто формулировки "для галочки", а просветительская работа, направленная как на повышение онкологической озабоченности у врачей первичного звена, так и на повышение уровня знаний у населения в отношении онкологических заболеваний.

"Мы должны признать, что те пациенты, которые приходят с третьей или четвертой стадией онкологического заболевания, доходят до такого состояния не всегда по вине врачей, - говорит руководитель научно-клинического отдела ЛОР-онкологии Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Вячеслав Виноградов. - У пациентов есть страх перед врачами, а перед онкологами - просто панический страх. Это приводит к тому, что пациент до последнего не обращается к ним, упуская драгоценное время. Поэтому я считаю важным говорить о необходимости первичной профилактики, вести разъяснительную работу среди населения. Нужно преодолеть этот психологический барьер. Это крайне важная и необходимая работа, которая поможет спасти тысячи жизней". "Цифровизация поможет улучшить качество и доступность лечения, в первую очередь в регионах, - отметил заместитель директора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина, главный внештатный детский онколог РФ Владимир Поляков. - При поступлении больного в регионе о нем в этот же день будут знать в федеральном центре. Если регион не сможет провести диагностику или оказать необходимую помощь, пациент поступит в федеральный центр, где доступны лучшие методы лечения".

Но цифровизация не сможет решить всех проблем. Сейчас только в восьми регионах созданы детские онкоцентры. В основном дети, страдающие онкопатологией, наблюдаются в специализированных отделениях, созданных на базе крупных областных больниц. Далеко не во всех таких отделениях есть необходимое оборудование для проведения качественного лечения.

Не хватает так называемых трансплантационных коек - специализированных, высокотехнологичных отделений, в которых проводят трансплантации костного мозга, не хватает специалистов.

"К сожалению, доступные методы лечения эффективны не у всех детей, - говорит научный сотрудник отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина Игорь Долгополов. - Разрабатываются новые виды лечения, которые не только более эффективны, но и не так агрессивны: индивидуальная противораковая вакцина, генная терапия, иммунотерапия, лечение на основе стволовых клеток". Чтобы эти новшества смогли дойти до медицинской практики, необходима поддержка государства.

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Особое место в Национальной онкологической программе будет уделено детям. Сейчас более 80 процентов заболевших детей полностью вылечиваются, а по некоторым категориям патологий этот процент достигает 92-96.

Но само заболевание, методы лечения и реабилитации существенно отличаются от взрослой онкологии, поэтому и требуют особого подхода и внимания. По словам директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елены Байбариной, будет создана единая система помощи детям с онкологическими заболеваниями. Кроме того, будут организованы телемедицинские консультации специалистов высшей категории для врачей из регионов.