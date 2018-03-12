В Руанде при ударе молнии в церковь погибли 16 человек

Как минимум 16 человек погибли, 140 пострадали в результате удара молнии в здание христианской церкви в Руанде. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора провинции Роуз Мурешианквано.

По ее словам, трагедия произошла в пятницу на юге страны. К настоящему времени большинство пострадавших прихожан церкви адвенистов седьмого дня уже выписаны из больницы, под присмотром врачей остаются 17 человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

Удары молний в холмистой и горной Руанде - частое явление. Согласно данным министерства по вопросам борьбы со стихийными бедствиями и делам беженцев, в 2016 году от них погибли 30 человек, 61 пострадал.