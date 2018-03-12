Вертолет с пассажирами упал в воду рядом с Нью-Йорком

В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет, на борту которого находились несколько человек.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье вечером. По данным телеканала Fox News, винтокрылая машина упала в пролив Ист-Ривер. А газета New York Times со ссылкой на пожарную службу города сообщила, что спасательные работы ведутся рядом с островом Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.
Мэр Нью-Йорка уже знает об инциденте. "Градоначальник был только что проинформирован. Полиция Нью-Йорка и водолазы пожарного департамента уже на месте и в воде", - написал в Twitter пресс-секретарь Де Блазио Эрик Филлипс.
LATEST: At least 2 people have died after private helicopter crashes into NYC's East River, authorities say. https://t.co/lJTbG3OqCT— ABC News (@ABC) 12 марта 2018 г.
Police sources tell @ABC the Eurocopter AS350 had six people on board when it went down. pic.twitter.com/PbgUWPOoXn