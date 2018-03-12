Вертолет с пассажирами упал в воду рядом с Нью-Йорком

В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет, на борту которого находились несколько человек.

Как пишет РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье вечером. По данным телеканала Fox News, винтокрылая машина упала в пролив Ист-Ривер. А газета New York Times со ссылкой на пожарную службу города сообщила, что спасательные работы ведутся рядом с островом Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

Мэр Нью-Йорка уже знает об инциденте. "Градоначальник был только что проинформирован. Полиция Нью-Йорка и водолазы пожарного департамента уже на месте и в воде", - написал в Twitter пресс-секретарь Де Блазио Эрик Филлипс.