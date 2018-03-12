В Великобритании прошли акции в поддержку курдов

Акции в поддержку курдов нарушили работу двух вокзалов в Лондоне и Манчестере.

Как сообщает ТАСС, на вокзале Пиккадилли около двухсот человек со знаменами "Сил народной самообороны" и транспарантами "Заставьте Турцию прекратить помогать террористам ДАИШ" (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ") прорвались на платформы и железнодорожные пути. Полицейским удалось разогнать демонстрантов лишь спустя полтора, в результате чего график движения пассажирских составов был нарушен.

Еще одна акция протеста прошла у входа на лондонский вокзал Кингс-Кросс. Там стражи порядка не пустили демонстрантов на платформы, но работу станции все равно пришлось на время остановить.