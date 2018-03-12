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12.03.2018 12:03

В Восточной Гуте найдена мастерская по производству химических боеприпасов

Полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим рассказал о том, что правительственные войска Сирии при зачистке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте после выхода оттуда боевиков обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов. Об этом информирует ТАСС.

"Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия", - сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили о том, что группировки боевиков в Восточной Гуте начали бои друг с другом. Мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать жертвами столкновений.

Отметим, что первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты состоялся в ночь на воскресенье, когда через гуманитарный коридор при содействии Центра по примирению враждующих сторон и сирийской армии населенный пункт Мисраба покинули 52 человека.

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