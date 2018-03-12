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Рубрика: В мире

Видео: В Кентукки взорвали 28-этажное здание

В столице американского штата Кентукки снесли самое высокое здание.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Как сообщает агентство "Интерфакс", 28-этажная башня Capital Plaza была построена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы со стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.

Решение о сносе здания было принято еще 10 лет назад, однако осуществили задуманное только сейчас. Для подрыва башни потребовалось более 680 килограммов взрывчатки.

На освободившемся месте построят новое офисное здание на полторы тысячи сотрудников. В отделке холла используют мрамор с разрушенной башни.

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