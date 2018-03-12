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12.03.2018 14:53
Рубрика: Спорт

"Витесс" объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды

Текст: Данила Жиляев
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий продолжит работу в Европе. Подтвердился слух последних дней: специалист возглавил голландский "Витесс" - об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: @MijnVitesse/Twitter Фото: @MijnVitesse/Twitter
Фото: @MijnVitesse/Twitter
Фото: РИА Новости
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Последним местом работы Слуцкого, напомним, был английский "Халл Сити", однако "первый блин" у Леонида Викторовича не получился: перед ним была поставлена задача вернуть команду в элитный дивизион, но под его руководством "Халл" оказался одним из аутсайдеров Чемпионшипа - второго по силе дивизиона Англии. Теперь Слуцкий попробует свои силы в голландском чемпионате - он станет первым российским тренером в этом турнире.

Но, стоит отметить, он не сразу приступит к работе. Пока что руководить командой продолжает голландец Хэнк Фрейзер, который оставит должность по окончании текущего сезона. На данный момент "Витесс" после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизии, заключительный тур состоится 6 мая.

Фото: @HullCity/Twitter.com
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"Леонид известен своим тактическим мышлением, вниманием к деталям и четким представлением о стиле игры, его приход - это находка для "Витесса", - сказал технический директор клуба Марк ван Винтум. - Я рад, что к нам пришел человек с такими качествами. У него большой опыт международной работы, в том числе, в европейском чемпионате".

Контракт с Леонидом Викторовичем рассчитан на два года. Отмечается также, что помощником Слуцкого будет Олег Яровинский. Вместе они работали в ЦСКА и в "Халле". Когда все формальности будут улажены, они приступят к подготовке команды к новому сезону.

Будучи главным тренером ЦСКА, Слуцкий трижды привел команду к титулу чемпиона России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а в сезоне-2009/10 специалист довел "армейцев" до четвертьфинала Лиги чемпионов. С августа 2015 года по июль 2016 года тренировал сборную России.

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