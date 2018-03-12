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12.03.2018 21:00

От пугача до пистолета

Эксперты МВД определят, какое оружие можно считать боевым
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Граждане России могут получить в Экспертно-криминалистическом центре МВД заключение, возможно ли из их пистолета или винтовки стрелять газовыми, травматическими или даже боевыми патронами. Речь идет об изделиях, конструктивно сходными с оружием, - пневматических винтовках, пистолетах, револьверах с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетах и револьверах калибра не более 6 мм и патронах к ним. Такое экспертное заключение может понадобиться, например, предпринимателю, торгующему "почти оружием". Или обычному владельцу красивой, стреляющей металлическими шариками или кисточками игрушки - в случае возникновения конфликтной ситуации.
Фото: Reuters Даже для такой миниатюры может потребоваться экспертиза, если  это - стреляющая копия. Фото: Reuters
Даже для такой миниатюры может потребоваться экспертиза, если  это - стреляющая копия. Фото: Reuters

А такие спорные ситуации время от времени возникают, так как многие виды пневматического и сигнального оружия при покупке не требуют лицензирования. То есть к торговой точке, продающей такие изделия, предъявляются совсем другие требования, чем к специализированному оружейному магазину. Причем речь даже не о документах, дающих право на торговлю огнестрелом. Можно устроиться в одной из секций в торговом центре, а не арендовать, как того требуют правила, целый специальный магазин. Разница в величине аренды весьма существенна. Кстати, магазины, торгующие порохом, вообще должны располагаться в отдельных зданиях.

Фото: Reuters
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Опять же, можно обойтись без усиленных мер охраны и сигнализации, укрепленных дверей, окон. Да и всяких проверяющих и контролеров гораздо меньше.

Напомним, после образования Росгвардии часть полномочий от МВД были переданы этой новой правоохранительной и силовой структуре. В том числе - контроль за оборотом и лицензирование гражданского оружия. Но при распределении функций было принято разумное решение не разрушать нормально работающие подразделения, чтобы, в свою очередь, с нуля не создавать новые. Скажем, с задачей отстрела для пулегильзотеки нарезных охотничьих карабинов и винтовок прекрасно справляются специализированные тиры полиции, где имеются и подготовленные специалисты, и оборудование, и информационная база. Ну и пусть занимаются этим и дальше, а результаты передают в Росгвардию.

Эксперт официально подтвердит, что предъявленный  ствол - не боевой и его можно приобрести без лицензии

То же и с экспертизой. Накопленный опыт, хорошо оборудованные лаборатории Экспертно-криминалистического центра МВД вполне позволяют оказать государственную услугу - официально подтвердить, что предъявленный ствол - не боевой и его можно приобрести без всяких разрешений, просто предъявив работнику магазина паспорт. Или наоборот. Все зависит от результата исследования.

Экспертные заключения окажутся не лишними и при расследовании уголовных дел, когда при совершении преступлений применялось оружие. Особенно если это оружие переделано в боевое из пневматического, травматического или сигнального. Если такая переделка будет доказана, то к обвинению добавится как минимум еще одна уголовная статья - "незаконное изготовление оружия".

Фото: Сергей Михеев / РГ
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Механизм предоставления этой госуслуги отработан в административном регламенте МВД. Предусмотрено исчерпывающее информирование граждан, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и на официальном сайте МВД России.

Так, предоставить экспертное заключение обязаны не позднее15 рабочих дней со дня регистрации документов. А сообщить об отказе в предоставлении госуслуги обязаны в течение трех дней после подписания соответствующего акта. Подробно расписан и порядок обжалования решений подразделения. Есть и рекомендуемые образцы справок и заключений. Перечислены все необходимые документы, обговорены условия и сроки оказания услуги.

Общаться с сотрудниками экспертного подразделения гражданин может по электронной почте, письменно, по телефону.

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