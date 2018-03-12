Владимир Путин предложил ввести в УК наказание за "откаты"

Глава государства предложил дополнить Уголовный кодекс новыми статьями: "Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и "Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок".

Также предусмотрена ответственность за "провокацию подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд".

Сейчас преступления, связанные с так называемыми откатами при госзакупках, квалифицируются по статьям о хищениях чужого имущества, злоупотреблениях полномочиями, о коммерческом подкупе, даче и получении взятки, говорится в пояснительной записке.

Но ряд нарушений, связанных с целями осуществления закупок, определением цены контракта, его заключением или исполнением и совершаемых из личной заинтересованности, не может рассматриваться как уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением, поскольку их совершают представители заказчика, которые не являются должностными лицами.

При этом такие действия могут причинять существенный ущерб бюджетной системе. А наказание за них - административное.

Для устранения пробелов вводится "ответственность за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, если деяние причинило крупный ущерб". Наказание - штраф от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, максимально - лишение свободы до 7 лет.

За подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку, иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, "в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения, в том числе за получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, других имущественных прав" за особо крупный размер подкупа (свыше 1 миллиона рублей) президент предложил карать штрафом в размере от 2 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

За провокацию взятки, коммерческого подкупа или подкупа в сфере закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд предполагается штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. В качестве альтернативы предусмотрены "принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".

Избежать уголовной ответственности можно при активном способствовании раскрытию преступления, либо если было вымогательство предмета подкупа, либо если гражданин сам сообщил о совершенном преступлении.