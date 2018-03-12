Программа политической партии "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу" Принята на Учредительном съезде политической партии "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу" 28 октября 2017 г.

1. Государство народа как национальная идея. В 1993 г. в России совершилась буржуазная революция. Главной целью было заявлено сделать страну богатой, а людей свободными и счастливыми. Однако к 2017 г. экономический потенциал сократился до 75% от исходного уровня. Взлет смертности унёс жизни более 13 млн человек. Расслоение общества достигло угрожающих размеров. Коррупция поразила все управленческие структуры.

Возродить Отечество по силам только самому народу, воодушевленному великой идеей. Таковой является вековая мечта стать хозяином "необъятной Родины своей". Здесь не народ должен служить государству и не государство обслуживать народ, а требуется государство народа. Осуществится многовековая мечта о вольной и справедливой жизни для всех и каждого - суть национальной идеи!

Для ее реализации необходимо дать ответы по следующим вопросам: 1) цель государственного развития, 2) механизм контроля над движением к цели, 3) форма политического устройства, 4) тип экономической формации, 5) принципы социальной политики.

2. Качество жизни - цель, объединяющая всех. Прежние века человечество развивалось по законам исторического материализма, подчиняясь действию "слепых" материальных стихий. К концу ХХ века мир достиг такого уровня сложности, когда автоматическое развитие становится невозможным. Для строительства народного государства требуется четкая цель, по которой определяется правильность движения. Экономические параметры здесь недостаточны, они не отражают состояние самого человека. На смену приходит качество жизни (КЖ). В отличие от уровня жизни (совокупности потребляемых товаров и услуг), КЖ показывает, насколько людям хорошо или плохо в конкретных условиях существования.

Для количественной оценки КЖ имеет статистические показатели. Во-первых, это физическое здоровье: рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Во-вторых, это духовное благополучие: наличие смысла жизни (самоубийства - индикатор безысходности), доброта отношений (убийства - индикатор агрессивности), уверенность молодежи в завтрашнем дне (свадьбы), крепость семейных уз (доля сохраненных семей), справедливость распределения собственности (индикатор несправедливости - грабежи, разбои) и др.

Важная роль экономики не умаляется, а переходит из цели в средство. Экономический потенциал государства оценивается по параметрам: промышленного производства, сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал. Уровень жизни выражается долей заработной платы в ВВП, объемом розничного товарооборота, объемом потребляемых услуг, долей лиц с высшим образованием, долей нуждающихся в жилье и др. Вложения в будущее выражаются долями бюджета на образование, культуру, физкультуру и спорт, экологическую защиту. Все пять блоков интегрируются в Индекс Достойной Жизни Населения (ИДЖН).

3. Механизм контроля над движением к цели. Для управления государством кроме цели требуется "компас", показывающий правильность движения. Интуиции и опыта здесь недостаточно. К тому же не всякое улучшение качества жизни свидетельствует о реальном росте благополучия. Зависимость КЖ от психического состояния делает его уязвимым к манипулированию сознанием. Требуется более надежный контроль над правильностью политических решений.

Таковым является управление государством через обратную связь по конечному результату, где результатом служит динамика ИДЖН на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для этого Правительство ежегодно отчитывается перед Государственной Думой о результатах работы по динамике ИДЖН за прошедший год, в сравнении с 1990 г. и со странами СНГ. Дополнительно заслушивается содоклад научных экспертов, выбираемых из общего состава ученых страны.

Параметры ИДЖН имеют предельные значения ("красные флажки"), выход за которые в мирное время запрещен. В случае их нарушения виновные министры отправляются в отставку. По аналогичной схеме отчитываются в регионах губернаторы. Введение ответственности власти за результаты своей работы обеспечит прорыв к политическому управлению нового типа, основанному на законах социальной эргономики. Действия государства должны быть эргономичными, то есть соответствовать ценностям, потребностям и возможностям конкретного населения.

4. Система народной демократии. Для достижения высокого качества жизни требуется сильное государство, выражающее интересы большинства при уважении мнения меньшинства. Такая политическая система называется демократией. Воля большинства начинается не с выборов, а с выдвижения. Все граждане должны иметь равное право на выдвижения кандидатов, из которых выбирают лучших. Сейчас такой возможности нет.

Для народной демократии предлагается пирамида представительной власти, формируемая поэтапно снизу вверх. Сами жители выдвигают на пять лет по одному кандидату от 200 человек, проживающих на данной территории не менее трех лет. Избранные представители составляют корпус Народных депутатов - 1 млн 500 тыс. человек, отражающих национально-пропорциональный состав населения. Они формируют политические уровни методом "делегирования". Первым уровнем служат местные Народные советы, которые делегируют треть состава в Советы следующего уровня, те - следующего и так вплоть до Высшего Народного Совета (ВНС), аналога Государственной Думы. Это есть постоянно действующий верховный орган, определяющий стратегию внутренней и внешней политики.

Члены ВНС треть времени проводят в регионах, а две трети посвящают сессионным заседаниям. Для работы между сессиями назначается Президиум ВНС. Председателем Президиума является Президент, избираемый на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования из трех кандидатур, предложенных Высшим Народным Советом. Президент представляет страну как глава государства и является верховным главнокомандующим.

Отозвать депутата с любого уровня могут делегировавшие его депутаты. Лишить мандата могут жители территории, от которой он избирался. Для этого депутаты всех уровней ежегодно в утвержденный день отчитываются при наличии кворума на собраниях своих избирателей. Если отчет не состоялся или результаты оценены как неудовлетворительные, мандат отзывается и проводятся новые выборы.

Реализацией принятых законов занимается пирамида исполнительной власти, назначаемая сверху вниз. Для этого Высший Народный Совет назначает премьер-министра, который формирует Правительство, включая силовой блок, и представляет его на утверждение ВНС.

Народные советы каждого уровня обладают широкими административными полномочиями и достаточными финансовыми возможностями. Они создают свои Исполнительные комитеты. Сначала назначается председатель Исполкома, который формирует штат сотрудников из профессионалов по требуемым направлениям. Их состав утверждается соответствующим Советом. Исполком подчиняется по вертикали вышестоящему Исполкому, а по горизонтали контролируется Советом данного уровня.

Для обеспечения справедливого судопроизводства формируется пирамида Народного суда, аналогично избранию народных депутатов на пять лет снизу вверх методом делегирования. Состав Верховного суда и Конституционного суда утверждаются ВНС из кандидатов, представляемых Всероссийским съездом судей.

Политическим партиям отводится роль общественных площадок по выработке программ социально-экономического развития и подготовке политических кадров для выдвижения в управление.

Государственное устройство по типу "народной демократии" наиболее справедливо, эффективно, низкозатратно, устойчиво против внутренней коррупции и внешнего давления. В отличие от гражданского общества, где хозяином выступает господствующий класс, хотя и ограниченный рамками договора, здесь хозяином является народ. Поэтому народная демократия была отвергнута авторитарным режимом в СССР и не используется современными буржуазными государствами.

5. Экономика здравого смысла. В государстве народа целью экономики ставится удовлетворение потребностей не господствующего класса, а всех и каждого. Однако потребности людей различаются: одни предпочитают труд на государственных предприятиях, другие - в кооперативах, третьи - на базе собственных средств производства. Сама экономика состоит из разных по протяженности и сложности циклов.

Собственником (владельцем) государственной собственности, принадлежащей всем от рождения или созданной общими усилиями, является народ. Она включает воздух, землю, природные ресурсы, системы энергообеспечения и связи, общественный транспорт, предприятия ключевых отраслей, оборонно-космическую промышленность и военный потенциал, инфраструктуру и материально-техническую базу образования, науки, здравоохранения, культуры и др. Ее использование обеспечивает до 65-70% ВВП. Сельскохозяйственная земля передается в долгосрочную аренду для целевого применения с неограниченным продлением.

Коллективной собственностью обладают народные предприятия. Здесь прибыль принадлежит самим работникам, являющимся совладельцами производственных фондов, доля которых не может отчуждаться. Все обладают равными правами выбора или найма руководителя, определения уровня заработной платы, отчислений в фонд развития и т.д.

Индивидуальный (частный) сектор представлен персональной, групповой и семейной собственностью. Здесь может происходить разделение тружеников на хозяев, владеющих средствами производства, и наемных работников. Высокая эффективность частной собственности доказана в сфере услуг, оптово-розничной торговле, в ряде отраслей легкой промышленности и сельского хозяйства. Что касается крупного капитала, он оказался неэффективным собственником.

Поэтому в народном государстве священна любая собственность (общенародная, кооперативная, частная) и любое регулирование (план, договора, рынок). Конкурируют сами формы собственности, и лишь справедливое соревнование выявляет лучшую для своих ниш. В результате экономика оказывается не "левой", не "правой" и не "центристской", а "здравого смысла". Здравым считается то, что способствует функционированию и развитию производительных сил. Здесь передел собственности необходим как естественная рыночная процедура, через которую совершенствуется механизм хозяйственного управления.

За счет использования государственной собственности и налоговых поступлений из других секторов создаются общественные фонды. Они объединяются в Социальный пай, обслуживающий интересы страны в целом. Размер Социального пая и характер его распределения "прозрачны" для народного контроля. Принадлежащие обществу бюджетные средства функционируют в государственной сети Народного банка. Центральный банк координирует деятельность частных банков. Наряду с "плавающим" курсом рубля вводится "твердая" валюта в виде "золотого червонца". Все крупные международные финансовые операции выполняются через филиалы Народного банка.

Раскрепощенные от идеологических пут производительных сил выходят на творческий простор. Возникает эффект "экономического чуда" с темпом ежегодного роста до 15-20%. Первое "экономическое чудо" существовало в РСФСР в виде НЭПа (1921-1927 гг.), давая прирост промышленного производства на 44% в год. Доходы работающих увеличились в три раза. Улучшилось качество жизни. Преступность упала двукратно. Прирост населения превысил 1913 год. В наше время идеи НЭПа успешно развиваются в наиболее динамичных экономиках Китая, Тайваня, Индии, Вьетнама и др.

6. Главенство социальной политики. В государстве народа сутью социальной политики ставится удовлетворение интересов населения не по остаточному принципу, а как главная обязанность власти. Что бы ни случилось в личной жизни, никто не окажется в унижающей бедности. С этой целью из Социального пая бесплатно для граждан удовлетворяются базовые жизненные потребности: подушевые нормативы жилой площади, жилищно-коммунальное обслуживание, здравоохранение, дошкольное воспитание, среднее и высшее государственное образование, детский летний отдых, общественный транспорт, юридические услуги. Это - не патерналистские льготы, а долг государства по обеспечению справедливого социального равенства.

Одновременно каждому предоставляется свобода повышения индивидуального благополучия за счет собственного труда пропорционально его количеству и качеству. Оплата труда работников бюджетной сферы конкурентоспособна с негосударственным сектором. Гарантируется справедливость социальной дифференциации, стимулирующей дух творческого соревнования.

Избыточная разница в достатке различных слоев населения гармонизируется прогрессивной шкалой налогов на личные доходы и имущество семей. Ратифицируется статья 20 конвенции ООН о противодействии коррупции. Отменяется коммерческая тайна в отношении крупных финансовых операций.

Науке предоставляются финансовые и административные возможности для самостоятельного функционирования с целью завоевания передовых позиций в мировой научной конкуренции.

Религия отделена от государства, но вольна оказывать влияние на общественную жизнь силой своих идей.

Создаются условия для приобщения людей к высоким духовным ценностям. Запрещается пропаганда жестокости, стяжательства, насилия, порока.

Социально-культурная сфера (образование, воспитание, культура, наука, спорт, здравоохранение, общественное телевидение) имеет необходимый объем государственного финансирования для оптимального функционирования и развития.

7. "НППР - Власть Народу" в защиту Основ конституционного строя. Социально-экономическое устройство, основанное на гармонии прав общества и личности, ведет к рождению новой общественно-экономической формации - "социогуманизму". Его легитимность утверждается Основами конституционного строя России, где хозяином страны является народ: "...единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ" (ст. 3).

В реальной жизни, однако, сложившийся либеральный строй вступил в противоречие с Конституционным строем. Для восстановления конституционной законности требуется общественная сила, объединяющая лучших представителей народа, вооруженных передовой научной идеологией. Такой силой призвана стать "НППР - Власть Народу", мировоззрением которой служит Проект народного государства (социогуманизма), разрабатываемого с 1997 года отечественными учеными в составе Ассоциации независимых ученых "Россия XX-XXI". Проект широко обсуждался в научной печати и СМИ, на радио и в Интернете, на всероссийских и международных форумах, получив общественную поддержку и признание.

Идеология социогуманизма, идущая на смену капитализму и коммунизму, способна стать объединяющим мировоззрением государств постиндустриального общества, обеспечив России международный статус духовного лидера.

Публикуется на основании ст. 15 Федерального закона "О политических партиях".