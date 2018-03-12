Володин рассказал, как должно реализовываться Послание

Заксобраниям регионов следует создать рабочие группы по реализации Послания президента Федеральному Собранию. Кроме того, к работе необходимо привлечь экспертов. Такие рекомендации региональным законодателям дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Тема была затронута в ходе форума представителей муниципальных образований Тверской области.

- При реализации Послания у нас, возможно, будут законопроекты совместного ведения. Было бы правильно сейчас, не дожидаясь обсуждения их Госдумой, подумать на уровне заксобраний и подготовиться к принятию законов, - отметил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что наличие обратной связи поспособствует повышению качества принимаемых законов.

"Вообще было бы правильно в каждом региональном Законодательном собрании создать такие рабочие группы", - сказал председатель Госдумы.

Парламентарий также обратил внимание на необходимость выслушать мнения экспертов, а также депутатов муниципального уровня, а также деловых сообществ по тематике реализации Послания.