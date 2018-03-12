Выпущенную 95 лет назад фотокамеру продали за 3 миллиона долларов

На аукционе в Вене одну из первых фотокамер Leica продали почти за три миллиона долларов.

"Эта рекордная для фотоаппаратов цена демонстрирует продолжающийся и постоянно растущий миф бренда Leica", - заявил владелец немецкой компании Leica Camera AG Андреас Кауфман.

Как отмечает ТАСС, из 25 созданных в 1923 году Эрнстом Лейтцем фотокамер только три находятся в рабочем состоянии, включая проданный экземпляр. Пока это самый дорогой фотоаппарат в мире. Предыдущий рекордсмен, другая фотокамера Leica из той же нулевой серии, была куплена в 2012 году за 2,66 миллиона долларов.