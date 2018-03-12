Власти Мексики не стали связывать взрыв на пароме с оргпреступностью

Власти Мексики заявили, что к прогремевшему 21 февраля взрыву на пароме преступные группировки не причастны.

Напомним, инцидент произошел на судне, курсирующем между городом Плайя-дель-Кармен и туристическим островом Косумель. Пострадали 24 человека - 19 мексиканцев и пятеро американцев. Сразу после происшествия причиной взрыва назвали скопление газа.

Однако позже появилась информация о взрывном устройстве.

"Что касается преступных организаций, то их причастность отрицается, так как эскалация подобных актов противоречит их интересам. Подобные действия провоцируют повышение уровней безопасности и внимания властей", - говорится в официальном сообщении генпрокуратуры Мексики.

Но в ведомстве подтвердили, что на борту судна нашли остатки самодельного взрывного устройства, сделанного кустарным способом. Об этом сообщает РИА Новости.