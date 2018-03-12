WhatsApp изменил одну из самых полезных функций

12.03.2018, 12:03 Текст: Анна Баранова

Разработчики WhatsApp усовершенствовали функцию удаления сообщений. Теперь пользователи смогут удалять послания с чужих устройств в течение одного часа и восьми минут. Об этом пишет MSPoweruser.

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Ранее в WhatsApp можно было удалять сообщения не позднее восьми с половиной минуты после отправки, однако владельцы аккаунтов нашли лазейку в этом правиле. Чтобы удалить любое послание, достаточно было перевести смартфон в режим офлайн или воспользоваться хакерской программой.

Новейшая бета-версия  WhatsApp уже доступна для скачивания. 

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