Загадочное поведение животных рядом с iPhone удивило соцсети

Пользователь с ником Shadow Youtuber опубликовал на YouTube видеоролик, в котором запечатлено необычное поведение муравьев рядом с iPhone.

На кадрах видно, что сначала насекомые просто хаотично бегают рядом со смартфоном. Затем на телефон кто-то звонит, включается сигнал и вибрация, и тогда муравьи начинают слаженно кружиться вокруг устройства.

Видео набрало почти 94 тысячи просмотров. Некоторые комментаторы предположили, что этот ролик может быть подделкой. Тогда автор поделился ссылкой на статью, в которой сказано, что некоторые виды муравьев, отделившись от "стаи" теряют след и начинают бегать друг за другом кругами. В конечном итоге насекомые умирают от истощения.