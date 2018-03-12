Загадочное поведение животных рядом с iPhone удивило соцсети

12.03.2018, 13:19 Текст: Анна Баранова

Пользователь с ником Shadow Youtuber опубликовал на YouTube видеоролик, в котором запечатлено необычное поведение муравьев рядом с iPhone.

На кадрах видно, что сначала насекомые просто хаотично бегают рядом со смартфоном. Затем на телефон кто-то звонит, включается сигнал и вибрация, и тогда муравьи начинают слаженно кружиться вокруг устройства.

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Видео набрало почти 94 тысячи просмотров. Некоторые комментаторы предположили, что этот ролик может быть подделкой. Тогда автор поделился ссылкой на статью, в которой сказано, что некоторые виды муравьев, отделившись от "стаи" теряют след и начинают бегать друг за другом кругами. В конечном итоге насекомые умирают от истощения. 

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