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13.03.2018 15:31
Рубрика: Экономика

Агентство по технологическому развитию занялось импортозамещением в ТЭК

В инновационном центре "Сколково" на "Дне главного инженера" был заключен меморандум о сотрудничестве между Агентством по технологическому развитию, учрежденным Правительством РФ, и Национальной ассоциацией нефтегазового сервиса (НАНГС).

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Согласно меморандуму, партнеры будут вести совместную деятельность по подбору технологических решений для объектов нефтегазовой сферы.

"Новым направлением в работе Агентства по технологическому развитию являются проекты по импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе, и соответственно сбора вокруг Агентства отраслевых игроков, отраслевые экспертизы. А в Национальную ассоциацию нефтегазового сервиса входят как потребители продуктов отрасли, так и производители. Мы далеки от мысли, что Агентство по технологическому развитию сможет самостоятельно всю эту историю собрать. Нам нужно максимально интегрироваться с существующими игроками, одним из которых и является Ассоциация, и использовать обе площадки, чтобы выполнять задачу по сборке проектов по импортозамещению в ТЭК", - подчеркнул глава АТР Максим Шерейкин.

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