Первый Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в очередной раз переписал историю Национальной хоккейной лиги. В матче против "Виннипег Джетс" он забил 600-й гол в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Чтобы достичь этой впечатляющей цифры, Овечкину понадобилось 990 матчей. Быстрее 600 шайб за всю вековую историю НХЛ забивали лишь трое - Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл. Ну а из ныне действующих игроков рядом с Александром нет никого. Он лучший не только по заброшенным шайбам, но и по набранным очкам (1109), голам в большинстве (225), победным шайбам (100) и очкам, набранным в большинстве (431). Также он является лидером нынешнего сезона в списке лучших снайперов - благодаря дублю в ворота "Виннипега" количество голов Овечкина выросло до 42.

- Это особенные ощущения, когда ты достигаешь больших цифр. И конечно, ты хочешь делать это снова и снова. Сейчас 600, и нужно забить следующий гол, чтобы их стало 601. Я радуюсь моменту, но завтра будет новый день, и надо будет вновь приниматься за работу, - вот так скромно прокомментировал свой успех Овечкин.

Юбилейную шайбу болельщики "Вашингтона" ждали неделю - три матча подряд Ови уходил с площадки без набранных очков. Но подготовленные заранее плакаты все же стали актуальны. Сначала Овечкин в большинстве открыл счет фирменным броском от левого круга вбрасывания, а затем на 24-й минуте сыграл на добивании, грамотно расположившись на пятачке. Юбилейная шайба получилась, быть может, не самой зрелищной, но ценность ее от этого не уменьшилась нисколько.

Главный преследователь Александра в гонке снайперов Патрик Лайне в третьем периоде сравнял счет и перевел игру в овертайм, где в контратаке победу "Вашингтону" принес еще один россиянин Евгений Кузнецов - 3:2. Овечкин в итоге был признан первой звездой матча и игрового дня. У Кузнецова звание второй звезды.